Улица, такси, театр: украинские звезды не стесняются грудного кормления в публичных местах

Грудь знаменитостей оказывается часто в эпицентре скандалов. И не всегда из мамо-пластика, а из-за грудного вскармливания на людях. Снежана Бабкина, Наталья Холоденко, Светлана Тарабарова и другие селебритиз рассказали в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" о своем отношении к кормлению детей на публике.

Возмутительную реакцию некоторых вызвало фото Снежаны Бабкиной с сыном Елисеем, который как раз ужинал.

"Некоторые подписчики считают, что это дико. Я считаю дико то, что они пишут такое. Я считаю, что в этом ничего страшного нет. Елисей родился летом, я кормила его и на улице, и в театре, и за кулисами, в гримерной музыкальной. Все все прекрасно видели, я не стесняюсь и не считаю, что это ужасно", - делится в передаче "Зірковий шлях" Бабкина.

Снежана Бабкина (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Супруг Снежаны, певец Сергей Бабкин, не видит в этом ничего плохого.

"Мы едем в экспрессе с малышом, и надо покормить грудью. И она сядет, поднимет футболку и будет кормить. В аэропорту, такси можно, гуляем в парке, оп, на скамеечку сели, покормили. Это нормально, потому что малыш просит молока", - рассказал на канале "Украина" Бабкин.

И Снежана не первая звездная мама, которую раскритиковали за публикацию фотографии грудного кормления.

Борьба за толерантное отношение к публичному грудному кормлению ведется не только в интернете, но и в реальной жизни. Даже звезды разделились на два лагеря. Впрочем, большинство выступает "за".

"Раньше у меня был шок. Мурашки по коже. Божечки...А сейчас, я сама такая", - говорит певица Светлана Тарабарова.

Светлана Тарабарова с сыном (фото: instagram.com/tarabarova)

Однако не все звезды с пониманием относятся к женщинам, которые кормят грудью на людях.

"Когда я вижу это в магазинах, они прикрываются простыночкой, неловко как-то, я обращаю на это очень сильно внимание. Может потому, что я не мама", - говорит бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова.

"Меня всегда немного удивляют женщины такие, потому что, в принципе, всегда можно найти, мне кажется, место, где все-таки не так много людей, на той же природе, в любых обстоятельствах", - добавляет актриса Екатерина Кистень.

А те, кто решается кормить грудью, часто вынуждены делать это там, где придется. И это вызывает неоднозначную реакцию у посторонних.

"Недавно на встрече со мной одна из мам это делала. И она считает, что это нормально. Я не знаю, честно говоря. Дело в том, что многие мужчины, когда будут видеть молочные железы женщины, могут испытывать влечение, похоть, какие-то мужские естественные желания. Мало кто может от этого дистанцироваться. Поэтому, мне кажется, возможно, еще немножко рано в нашем обществе", - говорит телеведущий Геннадий Попенко.

Наталья Холоденко

Даже звездный психолог Наталья Холоденко не раз ловила на себе косые взгляды и выслушивала укоры свидетелей.

Однажды ребенок Натальи попросил есть, когда она находилась в спортклубе. Однако специальной комнаты для кормления там не было. И Наталье ничего не оставалось, кроме как покормить ребенка в коридоре.

"Как мама, которая кормила двух детей, могу сказать, что ты постоянно мешаешь тем, что ты кормишь ребенка. Здесь неудобно, там некрасиво, в спортклубе это возмущает других женщин, где-то еще это раздражает. В раздевалке все шумят фенами, и ребенок постоянно отвлекается. То есть ну а где это делать? Сесть в бассейне ее кормить или в туалете это делать? Мне сделали замечание, что я кормлю в коридоре, какой-то мужчина пожаловался. А я сказала, что вы продаете абонемент для ребенка до 6 месяцев и у вас нет места для кормления. Проблема в том, что создать комнату для кормления - это дорого. Это надо какие-то 4 кв.м. для этого выделить. Но, если говорить глобально, то на самом деле, я считаю, что это трагедия. И одна из главных причин, почему женщины отказываются от кормления все больше и чаще. Я вообще за то, чтобы это максимально популяризировать, чтобы звезды поддерживали грудное кормление детей. Если мы не будем создавать в обществе позитивного отношения к грудному кормлению, не станем создавать для этого комфортные условия везде - в кафе, ресторанах, гостиницах, аэропорту, у нас просто перестанут кормить детей", - говорит психолог Наталья Холоденко.