Вулиця, таксі, театр: українські зірки не соромляться грудного вигодовування у публічних місцях

Груди знаменитостей виявляється часто в епіцентрі скандалів. І не завжди з мамою-пластику, а з-за грудного вигодовування на людях.

Сніжана Бабкіна, Наталя Холоденко, Світлана Тарабарова та інші селебрітіз розповіли у передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" про своє ставлення до годування дітей на публіці.

Обурливу реакцію дописувачів викликало фото Сніжани Бабкіної з сином Єлисеєм, який саме вечеряв.

"Деякі підписниці вважають, що це дико. Я вважаю дико те, що вони пишуть таке. Я вважаю, що в цьому нічого страшного немає. Єлисей народився влітку, я годувала його і на вулиці, і в театрі, і за лаштунками в гримерці музичної. Всі все прекрасно бачили, я не соромлюся і не вважаю, що це жахливо", - ділиться у передачі "Зірковий шлях" Бабкіна.

Сніжана Бабкіна (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Чоловік Сніжани, співак Сергій Бабкін, не вбачає у цьому нічого поганого.

"Ми їдемо в експресі з малюком, і треба погодувати груддю. І вона сяде, підійме футболку і буде годувати. В аеропорту, таксі можна, гуляємо в парку, оп, на лавку сіли, погодували. Це нормально, тому що малюк просить молока", - розповів на каналі "Україна" Бабкін .

Та Сніжана не перша зіркова мама, яку розкритикували за публікацію світлини грудного вигодовування.

Боротьба за толерантне ставлення до публічного грудного вигодовування ведеться не лише в інтернеті, а і в реальному житті. Навіть зірки розділилися на два табори. Утім, більшість виступає "ЗА".

"Раніше в мене був шок. Мурахи по шкірі. Божечки…А зараз, я сама така", - говорить співачка Світлана Тарабарова.

Світлана Тарабарова з сином (фото: instagram.com/tarabarova)

Однак не всі зірки з розумінням ставляться до жінок, які годують груддю на людях.

"Коли я бачу це в магазинах, вони прикриваються простиночкой, ніяково якось, я звертаю на це дуже сильно увагу. Може через те, що я не мама", - говорить колишня солістка гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова.

"Мене завжди трохи дивують жінки такі, тому що, в принципі, завжди можна знайти, мені здається, місце, де все-таки не так багато людей, на тій же природі, в будь-яких обставинах", - додає акторка Катерина Кістень.

А ті, хто наважується годувати груддю, часто змушені робити це там, де доведеться. І це викликає неоднозначну реакцію сторонніх.

"Нещодавно на зустрічі зі мною одна з мам це робила. І вона вважає, що це нормально. Я не знаю, чесно кажучи. Справа в тому, що багато чоловіків, коли будуть бачити молочні залози жінки, можуть відчувати потяг, хіть, якісь чоловічі природні бажання. Мало хто може від цього дистанціюватися. Через це, мені здається, можливо, ще трошки зарано в нашому суспільстві", - говорить телеведучий Геннадій Попенко.

Наталія Холоденко

Навіть зірковий психолог Наталія Холоденко не раз ловила на собі косі погляди та вислуховувала докори свідків.

Одного разу немовля Наталії попросило їсти, коли вона перебувала у спортклубі. Однак спеціальної кімнати для годовування там не було. І Наталії нічого не лишалося, окрім як погодувати дитину в коридорі.

"Як мама, яка годувала двох дітей, можу сказати, що ти постійно заважаєш тим, що ти годуєш дитину. Тут незручно, там некрасиво, в спортклубі це обурює інших жінок, десь ще це дратує. У роздягальні всі шумлять фенами, і дитина постійно відволікається. Тобто ну а де це робити? Сісти в басейні її годувати чи в туалеті це робити? Мені зробили зауваження, що я годую в коридорі, якийсь чоловік поскаржився. А я сказала, що ви продаєте абонемент для дитини до 6 місяців і в вас немає місця для годування. Проблема в тому, що створити кімнату для вигодовування – це дорого. Це треба якісь 4 кв.м. для цього виділити. Але, якщо говорити глобально, то насправді, я вважаю, що це трагедія. І одна з головних причин, чому жінки відмовляються від годування все більше і частіше. Я взагалі за те, щоб це максимально популяризувати, щоб зірки підтримували вигодовування дітей. Якщо ми не будемо створювати в суспільстві позитивного ставлення до грудного вигодовування, не будемо створювати для цього комфортні умови скрізь – у кафе, ресторанах, готелях, аеропорту, в нас просто перестануть вигодовувати дітей", - говорить психолог Наталія Холоденко.