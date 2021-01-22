Украину засыпет полуметровым слоем снега: названа дата

Украину ждут обильные снегопады уже к концу января 2020 года. Отмечается, что 30 числа снежный покров в Карпатах достигнет 67 см. В западных областях страны с 26 января он будет достигать 40 см.

Об этом свидетельствует информация с синоптических карт известного метеорологического ресурса Ventusky.

Когда в Украину ворвется снег

Снег начнет заметать Украину с 26 января. В части Тернопольской и Львовской областей будет до 40 см, а в Карпатах - до 48 см.

Не так много снежных осадков прогнозируется в Винницкой области, там с 27 января снежный покров будет до 10 см, в Хмельницкой - до 15 см. В Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской всего 3-8 см.

28 и 29 января погода будет такая же. Холодная и снежная. А вот столица может не рассчитывать на такой обильный снегопад, здесь выпадет всего 2-4 сантиметра осадков.

Судя по картам, 31 января снег будет лежать практически на всей территории Украины. Исключение составит только район Прикарпатья.

В конце января Украину засыпет снегом, согласно данным Ventusky

Как уже ранее сообщал Укргидрометцентр, в Украине похолодает со следующего понедельника, 25 января, в западных регионах будут снегопады. На запад страны придет новое похолодание.

Также мы рассказывали, что весна 2021 в Украине будет аномальной и поздней. Дело в том, что температуры этого сезона будут такие же, как зимой. Такой неутешительный прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань.