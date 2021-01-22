Україну засипле півметровим шаром снігу: названа дата

На Україну чекають рясні снігопади вже до кінця січня 2020 року. Відзначається, що 30 числа сніговий покрив у Карпатах досягне 67 сантиметрів. У західних областях країни з 26 січня він буде досягати 40 сантиметрів.

Про це свідчить інформація з синоптичних карт відомого метеорологічного ресурсу Ventusky.

Коли в Україні увірветься сніг

Сніг почне замітати Україну з 26 січня. У частині Тернопільської та Львівської областей буде до 40 см, а в Карпатах - до 48 див.

Не так багато снігових опадів прогнозується у Вінницькій області, там з 27 січня сніговий покрив буде до 10 см, у Хмельницькій - до 15 див. Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій всього 3-8 см.

28 і 29 січня погода буде така ж. Холодна та сніжна. А от столиця може не розраховувати на такий рясний снігопад, тут випаде всього 2-4 сантиметри опадів.

Судячи з карт, 31 січня сніг буде лежати практично на всій території України. Виняток становитиме тільки район Прикарпаття.

Наприкінці січня Україну засипле снігом, якщо вірити даним Ventusky

Як вже раніше повідомляв Укргідрометцентр, в Україні похолодає з наступного понеділка, у західних регіонах будуть снігопади. На захід прийде нове похолодання.

Також ми розповідали, що весна 2021 в Україні буде аномальною і пізньою. Річ у тому, що температури цього сезону будуть такі ж, як взимку. Такий невтішний прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань.