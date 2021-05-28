Украину зальет грозовыми дождями со шквалами: объявлено штормовое предупреждение

Отмечается, что уже с субботы начнется постепенное похолодание повсюду.

28 мая в Украине будут периодические дожди с грозами.

Температура воздуха в среднем по стране будет около +20... +24 градусов в дневное время. На Западе Украины столбики термометров покажут около +15... +20 градусов. На Левобережье ожидается около +23... +27 градусов. В восточных областях термометры будут показывать +24... +29 градусов.

В Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погодной ситуации 28 мая, усилении ветра, а также вероятности града в некоторых областях.

Так, в пятницу в Украине пройдут грозы (кроме западных регионов, а в восточных и южных областях - местами).

В северных и большинстве центральных областей осадки будут сильные, в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Объявлено штормовое предупреждение - I уровень опасности ("желтый").

Карта погоды в Украине 28 мая (фото: facebook.com/UkrHMC)