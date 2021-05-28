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Україну заллє грозовими дощами зі шквалами: оголошено штормове попередження

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в п'ятницю, 28 травня, буде з опадами у вигляді дощів і гроз. Температура повітря піде на спад у західних областях, тоді як у східних стовпчики термометрів покажуть до +29 градусів.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Зазначається, що вже з суботи почнеться поступове похолодання.

28 травня в Україні будуть періодичні дощі з грозами.

Температура повітря в середньому по країні буде близько + 20... +24 градусів в денний час. На Заході України стовпчики термометрів покажуть близько +15... +20 градусів. На Лівобережжі очікується близько +23... +27 градусів. У східних областях термометри показуватимуть +24... +29 градусів.

В Укргідрометцентрі попередили про погіршення погодної ситуації 28 травня, посилення вітру, а також ймовірність граду в деяких областях.

Так, у п'ятницю в Україні пройдуть грози (крім західних регіонів, а в східних і південних областях - місцями).

У північних і більшості центральних областей опади будуть сильні, в окремих районах очікується град і шквали 15-20 метрів в секунду.

Оголошено штормове попередження - I рівень небезпеки ("жовтий").

Карта погоди в Україні 28 травня (фото: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, що раніше метеорологи у своєму прогнозі розповіли, що очікується найспекотніший рік за всю історію спостережень.

Також ми писали про те, що в Україну прийде новий циклон з сильними грозами і дощами.

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Новини України Гідрометцентр