Україну заллє грозовими дощами зі шквалами: оголошено штормове попередження

Зазначається, що вже з суботи почнеться поступове похолодання.

28 травня в Україні будуть періодичні дощі з грозами.

Температура повітря в середньому по країні буде близько + 20... +24 градусів в денний час. На Заході України стовпчики термометрів покажуть близько +15... +20 градусів. На Лівобережжі очікується близько +23... +27 градусів. У східних областях термометри показуватимуть +24... +29 градусів.

В Укргідрометцентрі попередили про погіршення погодної ситуації 28 травня, посилення вітру, а також ймовірність граду в деяких областях.

Так, у п'ятницю в Україні пройдуть грози (крім західних регіонів, а в східних і південних областях - місцями).

У північних і більшості центральних областей опади будуть сильні, в окремих районах очікується град і шквали 15-20 метрів в секунду.

Оголошено штормове попередження - I рівень небезпеки ("жовтий").

Карта погоди в Україні 28 травня (фото: facebook.com/UkrHMC)