Украину зальет дождями: какие области окажутся во власти мерзкой погоды

Погода в Украине во вторник, 16 марта, ожидается неблагоприятная во многих областях страны. Температура воздуха начнет опускаться и синоптики прогнозируют сильные дожди, местами ливни.

О том, каким областям стоит приготовиться к непогоде, рассказали на сайте Украинского гидрометцентра .

На востоке страны без существенных осадков, днем пасмурно и ожидается сильный штормовой ветер. Ночью в регионе от -1 до +2 градусов, днем прогреется до +5 +8 градусов.

В южных областях будет идти дождь, местами очень сильный. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от +2 до +4 градусов, днем столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов. В Крыму пройдет сильный дождь, ночью +3 +5 градусов, днем от +8 до +10 градусов.

На севере страны без существенных осадков, сильный ветер с порывами, днем пасмурно. Ночная температура составит от +1 до +3 градусов, днем ожидается от +6 до +8 градусов.

В западной части ночью местами будет идти мокрый снег с дождем, днем – пройдут дожди, местами сильные. Возможен сильный штормовой ветер с порывами. Ночью в регионе от 0 до +2 градусов, днем от +2 до +5 градусов, в Ужгороде до +8 градусов.

В центральных областях без существенных осадков, сильная облачность и ветер со штормовыми порывами. Ночная температура будет колебаться в пределах +1 +3 градуса, днем от +7 до +9 градусов.

В Киеве 16 марта без существенных осадков, пасмурно. Ветер юго-восточный, со штормовыми порывами. Ночью от +1 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +7 +9 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 16 марта