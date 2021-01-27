В Украину возвращаются сильные морозы: синоптики назвали дату

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине принесет сильные морозы уже к концу января. Таких лютых "минусов", которые мы пережили на Крещение, не будет, но в некоторых областях синоптики обещают снижение до -14 градусов.

Мы собрали карты погоды с ресурсов "Метеопрог" и Gismeteo на ближайшие несколько дней.

Синоптики Gismeteo обещают в прогнозе на 10 дней падение температуры 29-30 января. Так, в Киеве ожидается до -11 мороза ночью. Затем - несколько дней потепления, снова столбики термометров пойдут вниз 2-3 февраля, и холоднее всего (до -14 ночью) будет на Западе.

До конца января синоптики обещают много осадков, но первые дни февраля принесут немного солнечных ясных дней.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова и Одессы на 10 дней.

Погода в Украине на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Синоптики ресурса "Метеопрог" обещают также снижение температуры к концу января - началу февраля. Самыми низкими градусы могут быть на Западе и Севере.

Погода в Киеве до 1 февраля (скрин: meteoprog.ua)

Погода в Харькове до 1 февраля (скрин: meteoprog.ua)

Погода во Львове до 1 февраля (скрин: meteoprog.ua)

Погода в Одессе до 1 февраля (скрин: meteoprog.ua)

А вот сегодня, 27 января, днем и вечером в некоторых областях синоптики Украинского гидрометцентра обещают настоящий снежный шторм.

Про непогоду в Украине в среду рассказала также синоптик Наталка Диденко.