В Украину несется снежный шторм: какие области под ударом

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине серьезно испортится в ближайшие несколько дней. Синоптики рассказали про похолодание, мощные снегопады и ливни в областях, где температура будет повыше.

Кроме осадков синоптики прогнозируют также сильный порывистый ветер до штормовых значений. Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, что наихудшая погодная ситуация ожидается уже в среду, 27 января.

Во вторник, 26 января будет неприятная погода с низкой температурой и осадками. Снег вероятен на Западе и Севере, в Центре - дождь с мокрым снегом, на Юге и Востоке - дождь.

Самой низкой температура будет в западных областях - от -1 до +2 в течение суток, в северных и центральных - от +1 до +4 градусов, на Юге и Востоке +3+7 тепла днем и +1+4 ночью, а в Крыму воздух прогреется до +10+12 днем, ночью +2+4 градусов.

В Киеве сегодня +2+4 в течение суток, вероятен дождь с мокрым снегом, ветер - порывистый.

Погода в Украине 26 января (скрин: meteo.gov.ua)

27 января синоптики прогнозируют днем -1... +3 градуса на большинстве территорий, кроме юго-востока с +5+7 градусами. Ночью на Западе -2... -4, на Севере и в Центре -1... +1, а на Юге и Востоке ночью +2+5 градусов. В Крыму днем теплее всего - от +7 до +9 днем и +4+6 ночью.

От осадков в среду удержатся разве что западные области, в Житомирской и Винницкой - небольшой снег, на Севере и в большинстве центральных областей - мощные снегопады, на юго-востоке - мощные ливни, местами - с мокрым снегом.

В Киеве в среду в течение суток +1... -1, сильный снегопад и ветер.

Погода в Украине 27 января (скрин: meteo.gov.ua)

В четверг, 28 января, снег по всей стране, больше всего осадков - на Севере, в Крыму - дождь. Температура днем -1... +1, ночью -1... -4, на юго-востоке - от +1 до +4 днем, ночью -1... +1 градусов.

В Киеве снова снег, днем -1... +1, ночью -2... -4 градуса, ветрено.

Погода в Украине 28 января (скрин: meteo.gov.ua)

Про ухудшение погодных условий 26 января ранее предупредила и синоптик Наталка Диденко. Она сообщила, что текущая неделя будет влажной.

А вот метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, как будет меняться климат в Украине в ближайшие пять лет.