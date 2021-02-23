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В Украину возвращается мокрый снег и дожди: какие области зацепит

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет новую порцию осадков 24 февраля в виде снега, мокрого снега и дождей, которые зацепят часть страны. Но большинство территорий будет под воздействием антициклона с резкими перепадами температур.

Прогнозом погоды на среду поделились синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

"Среда покажет контрастную температуру в Украине от дневных +15 градусов на Западе до ночных -15... -17 градусов на Востоке и Севере", - пишет Диденко.

Теплее всего будет на Западе - от +7 до +12 градусов, а на Закарпатье температура и вовсе прогреется до +15 градусов днем.

В восточной части, на Левобережье и в южной части днем ожидается 0... -5 градусов мороза, на Востоке до -7 градусов. На остальной территории около нуля, на Юге местами +1... +4 градуса (преимущественно в Крыму).

"Хотя и будет доминировать антициклон Илонка, однако атмосферный фронт северного циклона принесет завтра в Украине снег, мокрый снег и даже дождь - будет зависеть от градусов", - прогнозирует синоптик.

А вот на крайнем Западе, в восточных областях, в большинстве южной части Украины - без существенных осадков. На дорогах и тротуарах - гололедица, снежная каша.

В Киеве завтра будет свежо, днем около нуля. Ожидается снег и мокрый снег.

Синоптик добавила, что в дальнейшем потепление постепенно возобновится.

В Украинском гидрометцентре на картах показали, что будет с температурой и осадками в среду.

Погода в Украине 24 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали также, какие области снова накроет лютыми морозами, а в какие придет весеннее тепло.

Отметим, что из-за резкого потепления в Киеве школьникам приходится добираться до места учебы, цепляясь за забор.

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