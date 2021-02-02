В Украину ворвется потепление до +12 градусов: новые карты погоды

Погода в Украине принесет потепление в среду, 3 февраля, и высокие градусы будут повсюду. Наталка Диденко рассказала, что будет с температурой и осадками в стране в этот день.

Синоптик в Facebook пишет, что потепление в Украину принесет юго-западный ветер.

"Правда, теплая погода и так преобладает сейчас в восточных областях и на юго-востоке. Однако в среду тепло будет повсюду", - пишет Диденко.

В течение дня ожидаются показатели от +3 до + 9 градусов, а в Крыму будет +10+12 тепла. Свежее, но все же теплее - в северных областях. Здесь от 0 до +3 тепла.

"Потепление будет способствовать таянию снега и льда, на дорогах и тротуарах будет некомфортно и даже опасно, осторожно", - добавила синоптик.

Что касается осадков, то на Западе и Севере завтра ожидается дождь и мокрый снег, а в Карпатах - снег. На остальной территории Украины - без особых осадков.

В Киеве в среду вероятен местами небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах ночью гололед, а днем снежная каша с лужами. Порывистый юго-западный ветер. В течение дня температура воздуха в столице поднимется до 0... +2 градусов.

Далее, 4 февраля в страну придет циклон с теплой погодой и дождями. А в пятницу снова начнется волна похолодания.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, что будет с осадками и температурой 3 февраля.

Погода в Украине 3 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, когда в Киев придет оттепель.

Но позже в Украину вернутся 20-градусные морозы. Метеорологи рассказали, где будет самая холодная погода.