В Україну увірветься потепління до +12 градусів: нові карти погоди

Погода в Україні принесе потепління в середу, 3 лютого, і високі градуси будуть всюди. Наталка Діденко розповіла, що буде з температурою і опадами в країні в цей день.

Синоптик в Facebook пише, що потепління в Україну принесе південно-західний вітер.

"Правда, тепла погода і так переважає в східних областях і на південному сході. Проте в середу тепло буде всюди", - пише Діденко.

Протягом дня очікуються показники від +3 до + 9 градусів, а в Криму +10+12 тепла. Свіжіше, але все ж тепліше - в північних областях. Тут від 0 до +3 тепла.

"Потепління буде сприяти таненню снігу та льоду, на дорогах і тротуарах буде некомфортно і навіть небезпечно, обережно", - додала синоптик.

Що стосується опадів, то на Заході і Півночі завтра очікується дощ і мокрий сніг, а в Карпатах - сніг. На решті території України - без особливих опадів.

У Києві в середу ймовірний місцями невеликий дощ і мокрий сніг. На дорогах уночі ожеледиця, а вдень снігова каша з калюжами. Поривчастий південно-західний вітер. Протягом дня температура повітря в столиці підніметься до 0... +2 градусів.

Далі, 4 лютого в країну прийде циклон з теплою погодою і дощами. А в п'ятницю знову почнеться хвиля похолодання.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що буде з опадами та температурою 3 лютого.

Погода в Україні 3 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, коли у Київ прийде відлига.

Але пізніше в Україну повернуться 20-градусні морози. Метеорологи розповіли, де буде найхолодніша погода.