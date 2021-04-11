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В Украину ворвется непогода: синоптики резко изменили прогноз

Автор: Анна Киселева

Погода в Украине 12 апреля будет с дождями, но теплой. Синоптики ранее сообщали, что в понедельник ожидается солнечная погода с высокими показателями тепла, но сейчас резко изменили прогноз. Как сообщается, циклон зайдет в Украину с востока страны.

Детальный прогноз опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра и ресурс Meteoprog.

По данным специалистов Укргидрометцентра, 12 в Украине ожидается более облачная погода. На востоке и юго-востоке – дожди. При этом показатели у термометров вырастут в среднем до +16… +19 градусов. Обещанное ранее синоптиками тепло на востоке все же ожидается. Там термометры покажут до +20 градусов в течение дня. При этом на севере, юге и в центре страны градусники местами покажут +13… +17 градусов.

В ночное время заморозков не ожидается. Синоптики уточняют, что минимальные показатели достигнут +3… +5 градусов в темное время суток. При этом на востоке и юге ночью до +8 тепла.

Погода в Украине 12 апреля по данным Украинского гидрометцентра (карта: meteo.gov.ua)

По данным Meteoprog, уровень тепла в понедельник будет достигать +22 градусов на востоке. При этом вероятность дождя – не более 67%. На Луганщине по данным специалистов ожидается чистое небо. Осадки прогнозируют только в Кировоградской области.

Погода в Украине 12 апреля по данным Meteoprog (карта: meteoprog.ua)

Стоит отметить, что ранее специалисты Укргидрометцентра прогнозировали сухую погоду в понедельник.

Добавим, что на 13 апреля синоптики прогнозируют осадки только в Житомирской и Винницкой области.

Напомним, что ранее мы публиковали детальный прогноз на эти выходные и начало следующей недели. Сообщалось о грозовых ливнях, похолоданиях и даже возможном снеге.

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Новости Украины ГидрометцентрсиноптикиПогода
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