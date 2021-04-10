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В Украину вернутся снег и морозы: названа дата похолодания

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине снова поменяется - в стране ожидается очередная волна похолодания с мокрым снегом. Местами температура снизится почти до нуля в дневное время, а ночью возможны заморозки.

Об этом свидетельствуют данные синоптического ресурса Gismeteo.

Ухудшения погоды, согласно десятидневному прогнозу, следует ждать уже в середине апреля.

Следующая неделя в целом будет дождливой, а на Западе вероятны дожди с мокрым снегом и снижение дневных градусов до +1 по Цельсию.

Предварительно, погодных качелей следует ждать 14-18 апреля, в зависимости от региона.

В Киеве задождит со вторника 13-го числа, а 17-18 апреля похолодает до +7+8 градусов днем.

Во Львове синоптики прогнозируют +1+7 днем, а также дожди с мокрым снегом 14-16 апреля.

Ухудшится ситуация и в Одессе - +9+10 и дожди - с 14 по 17 число. А вот в Харькове синоптики не прогнозируют резких перепадов - будет тепло, но с дождями и даже весенними грозами.

Пока же нас ждет несколько теплых и солнечных дней на ближайших выходных. А с 20-х чисел снова придет потепление.

Скриншот: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Тем временем, на выходных 10 и 11 апреля синоптики прогнозируют теплую и почти везде солнечную погоду без осадков благодаря антициклону Пегги.

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