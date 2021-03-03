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В Украину вернутся сильные морозы: синоптики назвали дату

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине вскоре снова испортится с возвращением сильных морозов. Похолодание придет 9-11 марта - ночью температура снизится в некоторых регионах до -10 градусов, днем также будут минусовые значения.

Прогнозом с нами поделились синоптики ресурса Gismeteo.

Холоднее всего будет в северо-восточных областях, на Западе и Юге сильных морозов синоптики не прогнозируют, но температура там также снизится.

Что касается ближайшего времени, то среда и четверг 3-4 марта станут в ближайшей перспективе самыми теплыми днями.

Далее с 5 по 8 марта ожидается похолодание - днем от 0 до +5 градусов, ночью до -6 мороза. 9-11 марта станете еще холоднее, но после снова потеплеет.

Что касается осадков, то в ближайшие десять дней синоптики не прогнозируют ничего экстремального. Будет временами идти дождь или снег (зависимо от температуры воздуха).

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова и Одессы.

Погода в Украине, прогноз на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко также спрогнозировала сухую и теплую погоду в среду и четверг, 3-4 марта. Такая синоптическая ситуация будет обусловлена антициклоном под названием "Жаклин".

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