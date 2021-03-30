В Украину вернется холод и снег: новые карты погоды

Так, 30 марта, в Украине будет от +6 до +12 днем, ночью +1+5, а на Востоке и в Черновицкой области возможны заморозки до -2 градусов.

Осадки вероятны на Запорожье и во Львовской области. В целом, пасмурно будет на Западе, остальные области в основном с переменной облачностью.

В Киеве без осадков, днем +9+11, ночью +3+5

Фото: Погода в Украине 30 марта (meteo.gov.ua)

Последний день марта, 31 число принесет солнечную погоду без осадков и потепление до +10+17 днем, на Востоке, в близких к нему центральных и южных областях в среду +7+11. Ночью от +1 до +7.

В Киеве 31 марта +12+14 днем, ночью +3+5, тепло и солнечно.

Фото: Погода в Украине 31 марта (meteo.gov.ua)

1 апреля будет самый теплый день в ближайшей перспективе - от +10 до +18 градусов, ночью +3+9 тепла. Но на Севере и северо-западе может быть пасмурно и с небольшим дождем.

В Киеве 1 апреля тепло, пасмурно, возможны минимальные осадки. Температура +16+18, ночью +7+9 тепла.

Фото: Погода в Украине 1 апреля (meteo.gov.ua)

В пятницу, 2 апреля, погода испортится. Станет пасмурно почти по всей стране. Температура днем немного снизится - до +9+16.

В Киеве пасмурно, небольшой дождь, днем +10+12, ночью +7+9.

Фото: Погода в Украине 2 апреля (meteo.gov.ua)

Суббота, 3 апреля будет уже с +7+13, снова пасмурно, с небольшим дождем. На Западе температура ночью снизится до нуля, возможен мокрый снег.

Фото: Погода в Украине 3 апреля (meteo.gov.ua)