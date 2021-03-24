В Украину спешит потепление до +17, но в апреле погода готовит "сюрприз"

Какая погода будет 24 марта - 7 апреля в разных облцентрах Украины

В Киеве с 24 по 28 марта температура воздуха будет подниматься до +10 градусов, после чего "просядет" сразу до +4 днем 29-го, и снова продемонстрирует движение вверх до +14 градусов уже 2 апреля. Далее столбики термометров до конца первой недели второго месяца весны будут колебаться в пределах +6... +9 градусов. Между тем, ночные морозы полностью не пропадут. Незначительные осадки в виде дождя ожидаются только 4-5 апреля.

В Харькове до 29 марта температурная кривая еще покажет подъем со спадом в пределах +3... +8 градусов, а затем ожидается стабильное ежедневное потепление вплоть до +14 градусов 2 апреля, и затем до 7-го числа градусники покажут комфортные +9... +12 градусов. По ночам ниже нуля уже не будет. В течение ближайших двух недель осадки ожидаются 25 марта (снег с дождем), 29 марта (дождь) и 4 апреля (небольшой дождик).

В Одессе температура воздуха покажет стабильный подъем с 25 марта (+4 градуса) до 29 марта (+12 градусов), после чего до 7 апреля ожидается колебание температур в пределах +7... +10 градусов. По ночам также будет довольно тепло. Осадки жителей Южной Пальмиры "навестят" только 25-26 марта (снег с дождем), и еще заглянут на денек 5 апреля (небольшой дождь).

Во Львове в целом ближайшие две недели будет довольно теплая погода, однако без "качелей" не обойдется. Так, с 24 до 30 марта ожидается рост температуры воздуха с +4 градусов до +17 градусов (с небольшим "проседанием" 28-го, когда прогнозируется дождь), а затем до 5 апреля столбики термометров будут колебаться в пределах +10... +5 градусов, после чего "прыгнут" до +15 градусов 7 апреля. Ночные морозы будут только 5-6 апреля (около -3... -4 градусов).

В Днепре 24-25 марта будет еще прохладно, плюс ожидается снег с дождем, а затем температура воздуха будет подниматься ко 2 апреля до +15 градусов, и до 7-го числа тепло останется: +10... +14 градусов. Ночные морозы уже не ожидаются.

В Запорожье погода прогнозируется практически аналогичная: пасмурно, прохладно и снег с дождем в четверг и пятницу, а затем столбики термометров словно под копирку повторят днепровскую картину - будут подниматься до +15 градусов 2 апреля, и застынут на +14 градусах 7 апреля.

В Ужгороде будет тепло и без осадков практически все эти две недели: температура воздуха будет варьироваться в среднем около +9... +15 градусов, а самыми теплыми днями (до +17 градусов) станут 30 марта и 2 апреля. Но вот по ночам, тем не менее, морозы все же будут: 5 и 6 апреля прогнозируется -2... -3 градусов.

В Николаеве в ближайшие пару дней еще будет относительно прохладно и с дождем со снегом, а уже с 26 марта столбики термометров поползут вверх: с +9 градусов до +16 градусов (2 апреля), и далее до 7-го ожидается около +12 градусов. Ночных морозов и осадков больше не будет (разве что поморосит слегка 4 апреля).

В Сумах до 29 марта температура воздуха продемонстрирует незначительный подъем со спадом, а затем начнется стабильное ежедневное потепление от +4 градусов до +14 градусов (ко 2 апреля), и далее до 7 апреля столбики термометров будут колебаться в пределах +8... +11 градусов. Ночные морозы в начале второго месяца весны прогнозируются только 6 апреля (-2 градуса). Осадки в виде дождя будут 29 марта, 2 и 4 апреля.

В Черкассах 24 и 25 марта будет снег с дожем и +3... +5 градусов, а с 26 марта начнет теплеть (с небольшим "проседанием" 29-го) до +14 градусов 2 апреля, и далее до 7-го числа столбики термометров будут варьироваться в пределах +8... +10 градусов (между тем, ночью 6 апреля ожидается до -2 градусов).

В Луганске ближайшие два дня будет холодно с осадками в виде снега с дождем, далее температура воздуха слегка повысится, но осадки еще "порадуют" 28-30 марта, а затем столбики термометров подпрыгнут до +12... +13 градусов (31 марта - 2 апреля), и до 7-го останется теплая погода около +8... +11 градусов. Ночных морозов не будет.

В Чернигове ближайшие две недели будут почти без осадков (дождик поморосит только 29 марта и 4-5 апреля). Температура воздуха в среднем будет варьироваться в пределах от +7... до +11 градусов (самыми теплыми днями станут 1-2 апреля: +13... +15 градусов). При этом стоит отметить, что в первые дни апреля ожидаются ночные "сюрпризы" - морозы до -5 градусов.

В Хмельницком с 24 марта прогнозируется стабильное потепление до +14 градусов 2 апреля, однако затем температура воздуха через три дня "просядет" до +6 градусов, и снова начнет подниматься до +13 градусов уже к 7 апреля. Ночные морозы ожидаются только 6 апреля (до -3 градусов). Осадки в виде дождя будут 28 марта и 4 апреля.