В Україну поспішає потепління до +17, проте в квітні погода готує "сюрприз"

Яка погода буде 24 березня - 7 квітня в різних облцентрах України

У Київі з 24 по 28 березня температура повітря підійматимуться до +10 градусів, після чого "просяде" відразу до +4 вдень 29-го, і знову продемонструє рух вгору до +14 градусів вже 2 квітня. Далі стовпчики термометрів до кінця першого тижня другого місяця весни коливатимуться в межах +6... +9 градусів. Між тим, нічні морози повністю не пропадуть. Незначні опади у вигляді дощу очікуються тільки 4-5 квітня.

У Харкові до 29 березня температурна крива ще покаже підйом зі спадом в межах +3... +8 градусів, а потім очікується стабільне щоденне потепління аж до +14 градусів 2 квітня, і потім до 7-го числа градусники покажуть комфортні +9... +12 градусів. Ночами нижче нуля вже не буде. Протягом найближчих двох тижнів опади очікуються 25 березня (сніг з дощем), 29 березня (дощ) і 4 квітня (невеликий дощик).

В Одесі температура повітря покаже стабільний підйом з 25 березня (+4 градуси) до 29 березня (+12 градусів), після чого до 7 квітня очікується коливання температури в межах +7... +10 градусів. Ночами також буде досить тепло. Опади жителів Південної Пальміри "відвідають" лише 25-26 березня (сніг з дощем), і ще заглянуть на деньок 5 квітня (невеликий дощ).

У Львові в цілому найближчі два тижні буде досить тепла погода, проте без "гойдалок" не обійдеться. Так, з 24 по 30 березня очікується зростання температури повітря від +4 градусів до +17 градусів (з невеликим "просіданням" 28-го, коли прогнозується дощ), а потім по 5 квітня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +10... +5 градусів, після чого "стрибнуть" до +15 градусів 7 квітня. Нічні морози будуть тільки 5-6 квітня (близько -3... -4 градусів).

У Дніпрі 24-25 березня буде ще прохолодно, плюс очікується сніг з дощем, а потім температура повітря підійматиметься до 2 квітня до +15 градусів, і до 7-го числа тепло залишиться: +10... +14 градусів. Нічні морози вже не очікуються.

У Запоріжжі погода прогнозується практично аналогічна: похмуро, прохолодно і сніг з дощем в четвер і п'ятницю, а потім стовпчики термометрів наче під копірку повторять дніпровську картину - будуть підійматися до +15 градусів 2 квітня, і застигнуть на +14 градусів 7 квітня.

В Ужгороді буде тепло і без опадів практично всі ці два тижні: температура повітря буде коливатися в середньому близько +9... +15 градусів, а найтеплішими днями (до +17 градусів) стануть 30 березня та 2 квітня. Але ось вночі, з усім тим, морози все ж будуть: 5 і 6 квітня прогнозується -2... -3 градусів.

У Миколаєві в найближчі пару днів ще буде відносно прохолодно і з дощем зі снігом, а вже з 26 березня стовпчики термометрів поповзуть вгору: з +9 градусів до +16 градусів (2 квітня), і далі до 7-го очікується близько +12 градусів. Нічних морозів та опадів більше не буде (хіба що дощитиме трохи 4 квітня).

У Сумах до 29 березня температура повітря продемонструє незначний підйом зі спадом, а потім почнеться стабільне щоденне потепління від +4 градусів до +14 градусів (до 2 квітня), і далі до 7 квітня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +8... +11 градусів. Нічні морози на початку другого місяця весни прогнозуються лише 6 квітня (-2 градуси). Опади у вигляді дощу будуть 29 березня, 2 і 4 квітня.

У Черкасах 24 і 25 березня буде сніг з дощем і +3... +5 градусів, а з 26 березня почне теплішати (з невеликим "просіданням" 29-го) до +14 градусів 2 квітня, і далі до 7-го числа стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +8... +10 градусів (між тим, вночі 6 квітня очікується до -2 градусів).

У Луганську найближчі два дні буде холодно з опадами у вигляді снігу з дощем, далі температура повітря дещо підвищиться, але опади ще "порадують" 28-30 березня, а потім стовпчики термометрів підскочать до +12... +13 градусів (31 березня - 2 квітня), і до 7-го залишиться тепла погода близько +8... +11 градусів. Нічних морозів не буде.

У Чернігові найближчі два тижні будуть майже без опадів (дощитиме трохи тільки 29 березня і 4-5 квітня). Температура повітря в середньому буде варіюватися в межах від +7 до +11 градусів (найтеплішими днями стануть 1-2 квітня: +13... +15 градусів). При цьому варто зазначити, що в перші дні квітня очікуються нічні "сюрпризи" - морози до -5 градусів.

У Хмельницькому з 24 березня прогнозується стабільне потепління до +14 градусів 2 квітня, проте потім температура повітря через три дні "просяде" до +6 градусів, і знову почне підійматися до +13 градусів вже до 7 квітня. Нічні морози очікуються лише 6 квітня (до -3 градусів). Опади у вигляді дощу будуть 28 березня та 4 квітня.