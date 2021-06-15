В Украину придет жара с грозами: синоптики назвали дату ухода дождей

Вторник, 15 июня

Грозы и ливни ожидаются во всех регионах страны, кроме Волыни и Львова. Также синоптики прогнозируют сильный ветер со штормовыми порывами во всех областях Украины. Ночная температура воздуха на западе составит +9 +12 градусов. В остальных областях от +14 до +16 градусов. Днем в западных областях от +21 до +24 градусов, в центре, на севере и юге от +24 до +26 градусов, на востоке +25 +27 градусов.

В Киеве 15 июня ночью пройдет дождь, +14 +16 градусов. Днем ожидается гроза, сильный ветер, +24 +26 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 15 июня

Среда, 16 июня

В среду грозы и штормовой ветер покинут западные области страны, в остальных синоптики прогнозируют дожди, грозы и ливни, местами – ветер с сильными порывами. Температура воздуха ночью составит от +11 градусов на западе до +17 градусов на востоке страны. Днем в большинстве областей ожидается от +23 до +26 градусов, на востоке до +27 градусов. В южной части будет немного прохладнее, от +20 до +23 градусов.

В Киеве 16 июня ночью пройдет дождь, днем возможны грозы и ливни. Ожидается сильный ветер. Ночью в столице от +15 до +17 градусов, днем +24 +26 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 16 июня

Четверг, 17 июня

Грозы и дожди сдвинутся в центр, на юг и восток страны. В южных и восточных областях ожидаются сильные ливни и штормовой ветер. Западная часть страны, север и часть центральных – без существенных осадков. Ночная температура воздуха на западе составит +11 +13 градусов, в центре, на севере, юге и востоке от +14 до +17 градусов. Днем в большинстве областей от +24 до +27 градусов, на юге от +20 до +23 градусов.

В Киеве 17 июня небольшая облачность, сильный ветер, но без осадков. Ночью в столице +15 +17 градусов, днем воздух прогреется до +24 +26 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 17 июня

Пятница, 18 июня

В конце недели в Украину придет настоящая летняя жара, а грозами зацепит только южные, часть центральных и восточных областей. Местами возможен сильный ветер с порывами. Ночная температура воздуха будет колебаться от +13 до +16 градусов. Днем на западе прогреется до +28 градусов, на Закарпатье до +31 градуса. На севере и в центре ожидается от +25 до +28 градусов, на востоке и в южной части от +23 до +25 градусов.

В Киеве 18 июня солнечно и сухо, ночью +15 +17 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 18 июня

Суббота, 19 июня

Грозы и дожди покинут большую часть территорию Украины. Небольшой кратковременный дождь возможен в Черновцах и Виннице, а грозы зацепят Кропивницкий и почти все области на юге страны. Во всех остальных областях – сухо. Ночная температура воздуха составит от +13 до +16 градусов, днем будет жарко во всех регионах, от +26 до +28 градусов, на Закарпатье до +31 градуса.

В Киеве 19 июня сухо и солнечно, без осадков. Ночью +15 +17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +26 +28 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 20 июня