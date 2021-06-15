В Україну прийде спека з грозами: синоптики назвали дату зупинення дощів

Вівторок, 15 червня

Грози та зливи очікуються у всіх регіонах країни, крім Волині та Львова. Також синоптики прогнозують сильний вітер зі штормовими поривами у всіх областях України. Нічна температура повітря на заході складе + 9 + 12 градусів. В інших областях від +14 до +16 градусів. Вдень у західних областях від +21 до +24 градусів, у центрі, на півночі та півдні від +24 до +26 градусів, на сході +25 + 27 градусів.

У Києві 15 червня вночі пройде дощ, +14 +16 градусів. Вдень очікується гроза, сильний вітер, +24 + 26 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 15 червня

Середа, 16 червня

У середу грози та штормовий вітер покинуть західні області країни, в інших синоптики прогнозують дощі, грози та зливи, місцями – вітер з сильними поривами. Температура повітря вночі становитиме від + 11 градусів на заході до +17 градусів на сході країни. Вдень у більшості областей очікується від +23 до +26 градусів, на сході до + 27 градусів. У південній частині буде трохи прохолодніше, від + 20 до +23 градусів.

У Києві 16 червня вночі пройде дощ, Вдень можливі грози та зливи. Очікується сильний вітер. Вночі в столиці від +15 до +17 градусів, вдень +24 +26 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 16 червня

Четвер, 17 червня

Грози та дощі зрушаться в центр, на південь і схід країни. У південних і східних областях очікуються сильні зливи та штормовий вітер. Західна частина країни, північ і частина центральних – без істотних опадів. Нічна температура повітря на заході складе + 11 +13 градусів, в центрі, на півночі, півдні та сході від +14 до + 17 градусів. Вдень у більшості областей від +24 до +27 градусів, на півдні від +20 до + 23 градусів.

У Києві 17 червня невелика хмарність, сильний вітер, але без опадів. Вночі в столиці + 15 +17 градусів, вдень повітря прогріється до +24 + 26 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 17 червня

П'ятниця, 18 червня

В кінці тижня в Україну прийде справжня літня спека, а грозами зачепить тільки південні, частина центральних і східних областей. Місцями можливий сильний вітер з поривами. Нічна температура повітря коливатиметься від + 13 до + 16 градусів. Вдень на заході прогріється до +28 градусів, на Закарпатті до +31 градуса. На півночі та в центрі очікується від +25 до +28 градусів, на Сході та в південній частині від +23 до + 25 градусів.

У Києві 18 червня сонячно і сухо, вночі +15 +17 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 18 червня

Субота, 19 червня

Грози та дощі покинуть більшу частину територію України. Невеликий короткочасний дощ можливий у Чернівцях та Вінниці, а грози зачеплять Кропивницький і майже всі області на півдні країни. У всіх інших областях - сухо. Нічна температура повітря становитиме від +13 до +16 градусів, вдень буде спекотно у всіх регіонах, від +26 до +28 градусів, на Закарпатті до + 31 градуса.

У Києві 19 червня сухо і сонячно, без опадів. Вночі + 15 +17 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26 + 28 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 20 червня