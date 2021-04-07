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В Украину идет настоящая теплая весна: синоптики назвали дату

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро кардинально изменится с приходом долгожданного потепления, которое установится в стране уже до конца этой недели.

Об этом нам рассказали синоптики Наталка Диденко и Gismeteo.

Наталка Диденко пишет, что "продержаться" нам надо еще разве денек. Ведь уже с завтрашнего дня, 8 апреля, начнется "несмелое" потепление.

Однако на Западе, месяцами Севере и в Винницкой области возможен мокрый снег. На остальной территории будет сухо, разве что в Крыму и Приазовье пройдет дождь.

В западных и северных областях приморозит в ночь на 8-е апреля - здесь от 0 до -4 градусов.

"Однако уже завтра днем начнется, хотя и робкое, но все же повышение температуры воздуха от +6 до+10 градусов. Ветер будет западный, умеренный до порывистого", - прогнозирует Диденко.

В Киеве утром четверга ожидается прояснение, утром может быть солнечно. Однако днем снова набегут влажные облака. Но существенные дожди или снег - маловероятны. Температура ближайшей ночью в Киеве - от 0 до -2 мороза, а днем ожидается до +7+9 градусов.

А вот на выходных, по прогнозу Диденко, ожидается потепление до +10+16 градусов.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что потепление (на примере столицы) начнется 10 апреля, и теплый воздух будет царить до середины апреля, однако внутри следующей недели возможно незначительное и кратковременное похолодание.

Скриншот: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)

Тем временем синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что в Украине в ближайшее время возможны снегопады, а местами снежный покров будет достигать 80 сантиметров.

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