В Україну йде справжня тепла весна: синоптики назвали дату

Наталка Діденко пише, що "протриматися" нам треба ще хіба деньок. Адже вже відзавтра, 8 квітня, розпочнеться "несміливе" потепління.

Проте на Заході, місяцями Півночі і у Вінницькій області - можливий мокрий сніг. На решті території буде сухо, хіба що в Криму та Приазов'ї пройде дощ.

У західних і північних областях приморозить в ніч на 8-ме квітня - тут від 0 до -4 градусів.

"Проте вже завтра вдень розпочнеться, хоча й несміливе, але все ж підвищення температури повітря, +6+10 градусів. Вітер буде західний, помірний, до рвучкого", - прогнозує Діденко.

У Києві зранку четверга очікується прояснення, зранку може бути навіть сонячно. Однак вдень знову набіжать вологі хмари. Проте істотні дощі або ж сніг - малоймовірні. Температура найближчої ночі в Києві - від 0 до -2 морозу, а вдень очікується до +7+9 градусів.

А от на вихідних, за прогнозом Діденко, очікується потепління до +10+16 градусів.

Синоптики Gismeteo прогнозують, що потепління (на прикладі столиці) розпочнеться 10 квітня, і тепле повітря пануватиме до середини квітня, проте всередині наступного тижня можливе незначне й короткочасне похолодання.

Скріншот: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)