Украину на Пасху накроет грозами: в каких областях разгуляется непогода

"По предварительным прогнозам, и ночью, и утром 2-го мая на Западе, Севере и в Центре ожидаются радостные ливни, порывистый ветер, веселые грозы и роскошная температура воздуха до +17+23 градусов", - пишет синоптик.

На Востоке и Юге осадки на Пасху маловероятны, будет тепло и солнечно.

В Киеве 2 мая предполагается дождь, гроза и +18 градусов.

Относительно погоды на среду, 28 апреля, то ближайшая ночь будет еще с заморозками, однако днем воздух прогреется до +11+15. Холоднее всего на Сумщине - здесь +8+10 градусов.

Осадки завтра не предвидятся, день будет солнечным по всей стране.

В Киеве 28 апреля будет ясный день с +13 градусами, но ночью - заморозки.

Синоптики Украинского гидрометцентра тоже прогнозируют на 28 апреля ночные заморозки, но днем ожидается потепление. Согласно погодным картам, ночных "минусов" избегут лишь южные и восточные области.

Погода в Украине 28 апреля (meteo.gov.ua)