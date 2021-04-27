RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україну на Великдень накриє грозами: в яких областях розгуляється негода

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні на Великдень буде місцями з грозами, дощами і поривчастим вітром, проте температура повітря буде високою. Потепління почнеться вже від середи, 28 квітня.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2-го травня на Заході, Півночі та в Центрі очікуються радісні зливи, поривчастий вітер, веселі грози і розкішна температура повітря до +17+23 градусів", - пише синоптик.

На Сході і Півдні опади на Великдень малоймовірні, буде тепло і сонячно.

У Києві 2 травня передбачається дощ, гроза і +18 градусів.

Щодо погоди на середу, 28 квітня, то найближча ніч буде ще з заморозками, однак вдень повітря прогріється до +11+15. Холодніше лише на Сумщині - тут +8+10 градусів.

Опади завтра не передбачаються, день буде сонячним по всій країні.

У Києві 28 квітня буде ясний день з +13 градусами, але вночі - заморозки.

Синоптики Українського гідрометцентру теж прогнозують на 28 квітня нічні заморозки, але вдень очікується потепління. Згідно з погодними картами, нічних "мінусів" уникнуть лише південні і східні області.

Погода в Україні 28 квітня (meteo.gov.ua)

Зазначимо, що через арктичне повітря, 26 квітня значну частину України засипало снігом. В мережі з'явилися фото і відео негоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода