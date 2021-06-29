Украину охватят "блуждающие" грозовые дожди: где ждать непогоды

Погода в Украине принесет тепло и грозовые осадки в последние дни июня. Дожди будут перемещаться по территории страны, но температура ожидается высокой - без экстремальных значений, но будет жарко.

Что будет с погодой в Украине в последние дни июня - читайте ниже в нашем материале.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, 29-30 июня будут очень теплыми, местами жаркими, а атмосферный фронт с дождями и грозами будет перемещаться по стране.

29 июня температура по стране будет колебаться в значениях от +25 до +31 градуса, ночью будет прохладнее на западной части (+12+15, на Закарпатье +15+17), а на остальных территориях ночная температура +16+20.

Дожди и грозы во вторник ожидаются на Левобережной Украине, а также в Житомирской, Закарпатской и Черновицкой областях. На остальной территории - вероятность осадков - низкая.

В Киеве 29 июня вероятна гроза, температура днем +26+28, ночью +17+19.

Скрин: Погода в Украине 29 июня (meteo.gov.ua)

Во вторник, 30 июня, станет немного жарче - от +26 до +32 градусов, а грозовой фронт переместится на запад, зацепив Винницкую, Одесскую и Николаевскую области. Ночью ожидается +14+19 градусов.

В Киеве во вторник осадки маловероятны, а температура воздуха повысится до +27+29 градусов днем и +16+18 ночью.

Скрин: Погода в Украине 30 июня (meteo.gov.ua)