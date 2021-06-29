Україну охоплять "блукаючі" грозові дощі: де чекати негоди

Погода в Україні принесе тепло і грозові опади в останні дні червня. Дощі будуть переміщатися по території країни, але температура очікується високою - без екстремальних значень, але буде спекотно.

Що буде з погодою в Україні в останні дні червня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Так, за даними Українського гідрометцентру, 29-30 червня будуть дуже теплими, місцями жаркими, а атмосферний фронт з дощами і грозами буде переміщатися по країні.

29 червня температура по країні коливатиметься в значеннях від +25 до +31 градуса, вночі буде прохолодніше на західній частині (+12+15, на Закарпатті +15+17), а на інших територіях нічна температура +16+20.

Дощі та грози у вівторок очікуються на Лівобережній Україні, а також у Житомирській, Закарпатській та Чернівецькій областях. На решті території - ймовірність опадів - низька.

У Києві 29 червня ймовірна гроза, температура вдень +26+28, вночі +17+19.

Скрін: Погода в Україні 29 червня (meteo.gov.ua)

У вівторок, 30 червня, стане трохи спекотніше - від +26 до +32 градусів, а грозовий фронт переміститься на захід, зачепивши Вінницьку, Одеську та Миколаївську області. Вночі очікується +14+19 градусів.

У Києві у вівторок опади малоймовірні, а температура повітря підвищиться до +27+29 градусів вдень і +16+18 вночі.

Скрін: Погода в Україні 30 червня (meteo.gov.ua)