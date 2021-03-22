В Украину несется мокрый снег и ветер: каким областям не повезет

Погода в Украине 23 марта снова не порадует граждан. Практически на всей территории страны будет идти мокрый снег, а также подует сильный ветер.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.
"23 марта, во Всемирный день метеоролога, в Украине удержится влажная погода. В большинстве областей выпадет и пролетит снег, мокрый снег. Разве что Юг воздержится от существенных осадков, лишь в Крыму и Приазовье возможен небольшой дождь", - предупредила эксперт.
Диденко сообщила, что ветер добавит к сырости и холодному воздуху свой синоптический дискомфорт. Он будет порывистым, порой до сильного, северного направления.
Температура воздуха ближайшей ночью составит 0-5 мороза, завтра днем ожидается от +1 до +5 градусов, в Крыму и на Закарпатье + 4 + 8 градусов.
В Киеве также 23 марта прогнозируется мокрый снег.
"В Киеве Всемирный день метеоролога будет ветреным, прохладным и с периодическим небольшим снегом. Ночью -3 -5 градусов, завтра днем 2 + 4 градуса. Ветер - с севера, порывистый, до сильного", - сообщила синоптик.
Ранее мы публиковали прогноз погод на период с 22 по 25 марта. На следующей неделе погода в Украине вновь ухудшится после потепления на выходных.
До этого мы писали о том, что синоптики сообщили о потеплении в конце марта.