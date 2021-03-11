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Украину накроет зимней стихией с 15-градусным морозом: где будет самая сложная погода

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет снегопады, дожди и дожди с мокрым снегом, а в некоторых областях ночная температура снизится до -15 градусов. Такая сложная погода ожидается уже в пятницу, 12 марта.

Прогнозом с нами поделились в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в пятницу в страну ворвется атмосферный фронт с осадками и штормовым южным и юго-восточным ветром.

На Западе, в Житомирской, Одесской, Николаевской, Херсонской области в этот день будут довольно интенсивные осадки - дожди с мокрым снегом. На Севере, в Центре ожидается сильный снег, на Востоке, в Днепропетровской, Запорожской области и Крыму осадки маловероятны.

Температура в этот день будет сильно отличаться в разных регионах страны. На Западе +4... +8 днем, +1... -3 ночью, в Центре днем +2... -1, ночью -4... -9, На Севере и Востоке днем 0... -3, ночью -8... -14, а в Луганской области до -16 мороза, на Юге +2... +5 днем, ночью -2... -9.

В Киеве завтра ожидается снег, днем -1... +1, ночью -4... -6, ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Погода в Украине 12 марта (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, что в марте погода еще долго будет холодной и дождливой.

Народный синоптик Леонид Горбань также прогнозирует, что ранней и теплой весны в этом году не будет.

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