Україну накриє зимовою стихією з 15-градусним морозом: де буде найскладніша погода

За даними синоптиків, у п'ятницю в країну увірветься атмосферний фронт з опадами і штормовим південним і південно-східним вітром.

На Заході, у Житомирській, Одеській, Миколаївській, Херсонській області в цей день будуть досить інтенсивні опади - дощі з мокрим снігом. На Півночі, в Центрі очікується сильний сніг, на Сході, в Дніпропетровській, Запорізькій області та Криму опади малоймовірні.

Температура в цей день буде сильно відрізнятися в різних регіонах країни. На Заході +4... +8 вдень, +1... -3 вночі, в Центрі вдень +2... -1, вночі -4... -9, На Півночі та Сході вдень 0... -3 градуси, вночі -8... -14, а в Луганській області до -16 морозу, на Півдні +2... +5 вдень, вночі -2... -9.

У Києві завтра очікується сніг, вдень -1... +1, вночі -4... -6, вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Погода в Україні 12 березня (скрін: meteo.gov.ua)