Украину накроет жуткой погодой: где ожидается мокрый снег и морозы

Погода в Украине во вторник, 26 января, не порадует жителей большинства областей страны. Часть страны накроет дождями, а часть – мокрым снегом и снегом с дождем. С запада в Украину снова зайдет холодный воздух.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке ожидается сильный штормовой ветер, дождь, местами мокрый снег. Ночная температура составит +2 +4 градуса, днем от +3 до +7 градусов.

В южных областях будет идти дождь, Одессу накроет сильным дождем с мокрым снегом, ветер со штормовыми порывами. Ночная температура будет колебаться от +1 до +4 градусов, днем от +3 до +8 градусов. В Крыму будет идти дождь, ночью +2 +4 градуса, днем от +10 до +12 градусов.

На севере синоптики прогнозируют мокрый снег, днем будет идти дождь, ожидается сильный ветер. Ночью в регионе около +2 градусов, днем до +4 градусов.

В западной части страны будет идти снег, синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и штормовом ветре. Ночная температура упадет до -2 -1 градуса, днем ожидается от -1 до +3 градусов.

В центральной части страны снег, мокрый снег, снег с дождем и сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью от +1 до +3 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

В Киеве 26 января будет идти дождь с мокрым снегом, ветер юго-западный, со штормовыми порывами. Ночью около +2 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +4 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 26 января

В среду, 27 января, сильный мокрый снег переместится в центральные области и на восток, на юге будут идти сильные снежные дожди. Минусовая температура захватит западные, северный, южные и центральные области Украины.

Карта погоды в Украине на среду, 27 января

В четверг, 28 января, ночные морозы охватят все регионы Украины, местами температура опустится до -4 градусов. В большинстве областей будет идти снег и мокрый снег.

Карта погоды в Украине на четверг, 28 января

В пятницу, 29 января, мокрый снег будет идти только на западе, в остальных регионах будет сухо. Ночная температура упадет до -5 градусов, днем в большинстве областей ожидается от -3 до -1 градуса, только на востоке небольшие плюсы.

Карта погоды в Украине на пятницу, 29 января

Напомним, ранее мы писали о том, что появился новый прогноз погоды в Украине на февраль.

А также рассказывали о том, что синоптики не исключают возвращения 30-градусных морозов.