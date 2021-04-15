Украину накроет циклон с сильными осадками: где погода совершенно испортится

Погода в Украине в четверг, 15 апреля, принесет существенные осадки на всей территории страны, местами пройдут грозы, а в некоторых регионах ожидается снег и мокрый снег. Такая синоптическая ситуация будет обусловлена влиянием циклона.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Meteoprog .

Какая погода будет в центральных регионах 15 апреля

В Винницкой и Полтавской областях будет облачно, пройдут дожди. Температура воздуха ночью ожидается от +5 до + 8 градусов, днем ​​+13... +16 градусов.

В Днепропетровской области прогнозируется дождь. Столбики термометров покажут ночью около +6... +9 градусов, днем от ​​+14 до +17 градусов.

В Кировоградской и Черкасской областях будет облачно и дождливо. Температура воздуха ночью ожидается около +6... +9 градусов, днем от ​​+13 до +16 градусов.

Погода на Западе Украины 15 апреля

Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет облачно, дождь, прогнозируется мокрый снег. Температура воздуха ночью в среднем ожидается от +1 до +4 градусов, днем от ​​+5 до +8 градусов.

В Волынской и Ровенской областях - осадки в виде дождей. Столбики термометров ночью будут колебаться между +3 и +6 градусами, днем покажут около ​​+7... +10 градусов.

В Тернопольской и Хмельницкой облачно и дождливо. Температура воздуха ночью +3... +6 градусов, днем от ​​+6 до +9 градусов.

В Закарпатской области будет дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от +2 до +5 градусов, днем от ​​+4 до +7 градусов.

Какая погода будет в северных регионах 15 апреля

В Киевской и Житомирской областях - дожди. Столбики термометров ночью покажут около +6... +9 градусов, днем ​​+12... +15 градусов.

В Сумской и Черниговской областях будет облачно, прогнозируется дождь. Температура воздуха ночью от +6 до +9 градусов, днем ​​от +14 до +17 градусов.

Погода в восточных регионах 15 апреля

В Харьковской и Луганской областях пройдут дожди, будет облачно. Температура воздуха ночью от +5 до +8 градусов, днем от ​​+15 до +18 градусов.

В Донецкой области - дождь. Столбики термометров ночью покажут от +5 до +8 градусов, днем ​​+14... +17 градусов.

Погода на Юге Украины 15 апреля

В Одесской области облачно, дождь. Температура воздуха ночью ожидается от +6 до +9 градусов, днем ​​от +10 до +13 градусов.

В Николаевской области - дождь. Температура воздуха ночью +7... +10 градусов, днем ​​+12... +15 градусов.

В Херсонской и Запорожской областях будет облачно и дождливо. Столбики термометров ночью будут колебаться между +6... +9 градусами, днем ожидается от ​​+13 до +16 градусов.

В Крыму - дождливо. Температура воздуха ночью от +7 до +10 градусов, днем от ​​+12 до +15 градусов.