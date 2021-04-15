Україну накриє циклон із сильними опадами: де погода геть зіпсується

Погода в Україні у четвер, 15 квітня, принесе істотні опади на всій території країни, місцями пройдуть грози, а в деяких регіонах очікується сніг та мокрий сніг. Така синоптична ситуація буде обумовлена впливом циклону.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Meteoprog .

Яка погода буде в центральних регіонах 15 квітня

У Вінницькій і Полтавській областях буде хмарно, пройдуть дощі. Температура повітря вночі очікується від +5 до + 8 градусів, вдень +13... +16 градусів.

У Дніпропетровській області прогнозується дощ. Стовпчики термометрів покажуть вночі близько +6... +9 градусів, вдень від +14 до +17 градусів.

У Кіровоградській та Черкаській областях буде хмарно і дощитиме. Температура повітря вночі очікується близько +6... +9 градусів, вдень від +13 до +16 градусів.

Погода на Заході України 15 квітня

У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях буде хмарно, дощ, прогнозується мокрий сніг. Температура повітря вночі в середньому очікується від +1 до +4 градусів, вдень від +5 до +8 градусів.

У Волинській і Рівненській областях опади у вигляді дощів. Стовпчики термометрів вночі будуть коливатися між +3 і +6 градусами, вдень покажуть близько +7... +10 градусів.

У Тернопільській і Хмельницькій хмарно і дощитиме. Температура повітря вночі +3... +6 градусів, вдень від +6 до +9 градусів.

У Закарпатській області буде дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі від +2 до +5 градусів, вдень від +4 до +7 градусів.

Яка погода буде в північних регіонах 15 квітня

У Київській і Житомирській областях - дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть близько +6... +9 градусів, вдень +12... +15 градусів.

У Сумській і Чернігівській областях буде хмарно, прогнозується дощ. Температура повітря вночі від +6 до +9 градусів, вдень від +14 до +17 градусів.

Погода у східних регіонах 15 квітня

У Харківській і Луганській областях пройдуть дощі, буде хмарно. Температура повітря вночі від +5 до +8 градусів, вдень від +15 до +18 градусів.

У Донецькій області - дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть від +5 до +8 градусів, вдень +14... +17 градусів.

Погода на Півдні України 15 квітня

В Одеській області хмарно, дощ. Температура повітря вночі очікується від +6 до +9 градусів, вдень від +10 до +13 градусів.

У Миколаївській області - дощ. Температура повітря вночі +7... +10 градусів, вдень +12... +15 градусів.

У Херсонській і Запорізькій областях буде хмарно і дощитиме. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться між +6... +9 градусами, вдень очікується від +13 до +16 градусів.

У Криму - дощитиме. Температура повітря вночі від +7 до +10 градусів, вдень від +12 до +15 градусів.