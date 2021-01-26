Украину накроет снежными ливнями: где погода станет невыносимой

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в среду, 27 января, ожидается неприятная в большинстве областей страны. Синоптики прогнозируют сильные дожди с мокрым снегом, местами ливни, а на западе ожидается понижение температуры воздуха.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке сильный снег с дождем пройдет в Харькове и Полтаве, в остальных областях – дожди. Ожидается сильный штормовой ветер. Температура ночью от -1 до +3 градусов, днем от +4 до +6 градусов, местами до +8 градусов.

В южных областях сильный мокрый снег с дождем накроет Одессу и Николаев, в Херсоне – ливень. Ночная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов, днем от -1 до +1 градуса, в Херсоне до +6 градусов. В Крыму пройдет сильный дождь, ночью +3 +5 градусов, днем от +8 до +10 градусов.

На севере страны будет идти снег, ситуация усложнится сильным штормовым ветром. Ночью около -1 градуса, днем ожидается до +1 градуса.

В западной части страны без существенных осадков, сильный штормовой ветер. Ночью в регионе от -3 до -1 градуса, днем ожидается от -1 до +1 градуса.

В центральных областях пройдет сильный ливень, дождь со снегом, мокрый снег. Ветер с порывами. Ночью около -1 градуса, днем от -1 до +1 градуса.

В Киеве 27 января будет идти снег, ветер северный, со штормовыми порывами. Ночная температура опустится до -1 градуса, днем от -1 до +1 градуса.

Карта погоды в Украине на среду, 27 января

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды.

А также рассказывали о том, что Украину накроет сильный мокрый снег и упадет температура воздуха.