Украину накроет снегопадами: синоптики сделали важное предупреждение о погоде

Погода в Украине в среду, 13 января, ожидается морозная и снежная в большинстве областей страны. Местами пройдут сильные снегопады и будет скользко.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке ожидаются сильные снегопады в дневные и ночные часы. Температура воздуха упадет ночью до -5 -3 градусов, днем от -1 до +1 градуса.

В южных областях пройдет мокрый снег и снег с дождем в Херсоне, в Одессе и Николаеве – мелкий снег. Ночная температура воздуха составит -3 -1 градус, днем от -2 до +1 градуса. В Крыму будет идти дождь с мокрым снегом, ночью +2 +4 градуса, днем от +5 до +7 градусов.

На севере ожидается небольшой снег днем, ночью без существенных осадков. Температура воздуха ночью упадет до -5 градусов, днем ожидается от -3 до -1 градуса.

В западных областях синоптики прогнозируют снег ночью и днем, местами сильный. Температура воздуха составит ночью от -3 до -1 градуса, днем от -1 до +1 градуса.

В центральной части страны будет идти мелкий снег, местами мокрый снег с дождем. Ночью от -5 до -3 градусов, днем от-3 до 0 градусов.

В Киеве 13 января синоптики прогнозируют небольшой снег, ветер северо-восточный. Ночью температура упадет до -4 градусов, днем ожидается около -2 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 13 января

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату сильного похолодания и морозов до -15 градусов.

А также мы рассказывали о том, что синоптики дали прогноз о сильном похолодании и рассказали, сколько оно продержится.