Україну накриє снігопадами: синоптики зробили важливе попередження про погоду

Погода в Україні у середу, 13 січня, очікується морозна і сніжна в більшості областей країни. Місцями пройдуть сильні снігопади та буде слизько.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході очікуються сильні снігопади в денні та нічні години. Температура повітря вночі впаде до -5 -3 градусів, вдень від -1 до +1 градуса.

У південних областях пройде мокрий сніг та сніг з дощем в Херсоні, в Одесі та Миколаєві – дрібний сніг. Нічна температура повітря складе -3 -1 градус, вдень від -2 до +1 градуса. У Криму буде йти дощ з мокрим снігом, вночі +2 +4 градуси, вдень від +5 до +7 градусів.

На півночі очікується невеликий сніг, вдень, вночі без істотних опадів. Температура повітря вночі впаде до -5 градусів, вдень очікується від -3 до -1 градуса.

У західних областях синоптики прогнозують сніг вночі та вдень місцями сильний. Температура повітря становитиме вночі від -3 до -1 градуса, вдень від -1 до +1 градуса.

В центральній частині країни йтиме дрібний сніг, місцями мокрий сніг з дощем. Вночі від -5 до -3 градусів, вдень від -3 до 0 градусів.

У Києві 13 січня синоптики прогнозують невеликий сніг, вітер північно-східний. Вночі температура впаде до -4 градусів, вдень очікується близько -2 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 13 січня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату сильного похолодання та морозів до -15 градусів.

А також ми розповідали про те, що синоптики дали прогноз про сильне похолодання і розповіли, скільки він протримається.