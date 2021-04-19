Украину накроет сильными ливнями и грозами: синоптики огорчили прогнозом на неделю

Погода в Украине 20 апреля

Восток во вторник зальет дождями и возможны сильные грозы. Также прогнозируется усиление ветра до штормовых значений, ночью +6 +9 градусов, днем прогреется до +10 +13 градусов.

На юге ожидается умеренные дожди, ливень прогнозируется только в Херсоне и Крыму. Ветер с порывами. Ночью +7 +10 градусов, днем от +12 до +15 градусов, в Крыму +11 +13 градусов.

В северных областях днем небольшой дождь, температура в ночные часы +4 +6 градусов, днем +11 +13 градусов.

На западе будут идти дожди, возможны грозы. Ночная температура составит +3 +5 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

В центре синоптики обещают ливни и сильные грозы, штормовой ветер. Ночью +5 +7 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

В Киеве 20 апреля небольшой дождь, ночью +3 +5 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 20 апреля

Погода в Украине 21 апреля

В среду в Украину придут сильные грозы, которые ожидаются почти о всех областях страны. Сухо будет только на крайнем востоке и в Одессе. На востоке и в центральных областях погодные условия будут ухудшаться за счет сильного штормового ветра. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем в большинстве областей от +13 до +15 градусов, на востоке до +17 градусов.

В Киеве 21 апреля синоптики прогнозируют дождь и грозу. Ночью в столице от +3 до +5 градусов, днем +13 +15 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 21 апреля

Погода в Украине 22 апреля

В четверг в Украине немного поднимется температура воздуха, но грозы накроют все области страны. Без существенных осадков будет только в Одессе. Ночью в большинстве областей от +3 до +7 градусов, дневная температура воздуха поднимется до +15 +18 градусов.

В Киеве 22 апреля синоптики прогнозируют дождь и грозу. Ночью в столице +4 +6 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 22 апреля

Погода в Украине 23 апреля

В пятницу ожидается небольшое похолодание. Однако дожди не покинут территорию нашей страны, хотя интенсивность пойдет на спад. Сухо будет во Львове, на Волыни, в Запорожье, Херсоне и в Крыму.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +3 до +8 градусов, днем на востоке, в центре и юге до +17 +18 градусов, в северных областях до +15 градусов, а на западе снова похолодает, от +8 до +12 градусов.

В Киеве 23 апреля пройдет небольшой дождь, ожидается сильный ветер. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем +13 +15 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 23 апреля

Погода в Украине 24 апреля

В субботу дожди охватят все западные и северные области, восток, юг и центр Украины. Сухо будет в Полтаве и Сумах. Ночью от +3 до +8 градусов, днем +13 +15 градусов в центре, на востоке и юге. В северных и западных областях будет прохладнее, +8 +11 градусов.