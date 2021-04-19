Україну накриє сильними зливами і грозами: синоптики засмутили прогнозом на тиждень

Погода в Україні 20 квітня

Схід у вівторок заллє дощами й можливі сильні грози. Також прогнозується посилення вітру до штормових значень, вночі +6 +9 градусів, вдень прогріється до +10 +13 градусів.

На півдні очікується помірні дощі, злива прогнозується лише в Херсоні та Криму. Вітер з поривами. Вночі +7 +10 градусів, вдень від +12 до +15 градусів, в Криму +11 +13 градусів.

В північних областях вдень невеликий дощ, температура вночі +4 +6 градусів, вдень +11 +13 градусів.

На заході будуть йти дощі, можливі грози. Нічна температура становитиме +3 +5 градусів, вдень від +11 до +13 градусів.

У центрі синоптики обіцяють зливи та сильні грози, штормовий вітер. Вночі +5 +7 градусів, вдень від +11 до +13 градусів.

У Києві 20 квітня невеликий дощ, вночі +3 +5 градусів, вдень від +11 до +13 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 20 квітня

Погода в Україні 21 квітня

У середу в Україну прийдуть сильні грози, які очікуються майже про всіх областях країни. Сухо буде тільки на крайньому сході та в Одесі. На сході та в центральних областях погодні умови будуть погіршуватися внаслідок сильного штормового вітру. Температура вночі від +3 до +8 градусів, вдень у більшості областей від +13 до +15 градусів, на сході до +17 градусів.

У Києві 21 квітня синоптики прогнозують дощ і грозу. Вночі в столиці від +3 до +5 градусів, вдень +13 +15 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 21 квітня

Погода в Україні 22 квітня

У четвер В Україні трохи підніметься температура повітря, але накриють грози всі області країни. Без істотних опадів буде лише в Одесі. Вночі в більшості областей від +3 до +7 градусів, денна температура повітря підніметься до +15 +18 градусів.

У Києві 22 квітня синоптики прогнозують дощ і грозу. Вночі у столиці +4 +6 градусів, вдень від +16 до +18 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 22 квітня

Погода в Україні 23 квітня

У п'ятницю очікується невелике похолодання. Проте дощі не покинуть територію нашої країни, хоча інтенсивність піде на спад. Сухо буде у Львові, на Волині, Запоріжжі, Херсоні та в Криму.

Нічна температура повітря коливатиметься від +3 до +8 градусів, вдень на сході, в центрі та півдні до +17 +18 градусів, у північних областях до +15 градусів, а на заході знову похолодає, від +8 до +12 градусів.

У Києві 23 квітня пройде невеликий дощ, очікується сильний вітер. Вночі у столиці +6 +8 градусів, вдень +13 +15 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 23 квітня

Погода в Україні 24 квітня

В суботу дощі охоплять всі західні та північні області, схід, південь і центр України. Сухо буде в Полтаві та Сумах. Вночі від +3 до +8 градусів, вдень +13 +15 градусів в центрі, на сході та півдні. У північних та західних областях буде прохолодніше, +8 +11 градусів.