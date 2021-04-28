Украину накроет грозовой стихией: где сильно испортится погода и когда

Грозовая стихия накроет страну 30 апреля, а вот 29-го числа нас ждет солнечный день почти на всей территории страны. Температура в четверг будет +15+17, а ночью +1+3, на северо-востоке заморозки до -3 градусов. А на Юге и Закарпатье ночью до +8 тепла. Облачность и небольшой дождь завтра ожидается во Львовской и Закарпатской областях.

В Киеве в четверг +13+15 днем и +1+3 ночью, без осадков.

Скрин: Погода в Украине 29 апреля (meteo.gov.ua)

30 апреля грозовая стихия ожидается на Западе, Севере, в Житомирской и Винницкой областях. Остальные территории - без осадков. Температура днем от +14 до +19 градусов, а ночью +6+10.

В Киеве в пятницу будет +17+19 градусов, ночью от +9 до +11 тепла, ожидается гроза.

Скрин: Погода в Украине 30 апреля (meteo.gov.ua)