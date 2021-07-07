Украину снова накроет аномальная жара: где температура поднимется до 35 градусов тепла

На востоке страны в ближайшие дни ожидается сухая погода, с температурой до +29 градусов днем. В пятницу ожидается повышение температуры до +31 градуса и на выходных будет жарко, +31 +33 градуса. С понедельника в регион вернутся грозы, которые на пару градусов опустят температуру, но уже к 15 июля жителей восточных регионов снова накроет температурой в +35 градусов. Ночная температура воздуха в эти дни прохладой не сильно побалует, ожидается от +18 до +23 градусов.

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Южные области грозами и дождями будет заливать до пятницы, а после – ожидается сухая и солнечная погода до 15 июля. Температура воздуха на выходных поднимется до +29 градусов, но с понедельника снова опустится до +27 +28 градусов. Ночью будет тоже жарко, от +20 до +23 градусов.

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На севере страны осадков не будет всю ближайшую неделю, а температура воздуха снова начнет подниматься. К концу недели ожидается +28 +30 градусов. На выходных +30 +31 градус, а с понедельника синоптики прогнозируют повышение до +33 +34 градусов. Ночная температура тоже не будет отставать, ожидается от +19 с повышением до +25 градусов. 12-14 июля возможны небольшие грозы.

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Запад страны окажется в зоне сухой и жаркой погоды уже с четверга, температура поднимется до +29 градусов. На выходных ожидается до +30 градусов. А с понедельника в регион вернутся грозы, и температура сначала упадет до +27 +28 градусов, а потом снова поднимется до +31 градуса. Ночью ожидается повышение от +17 до +21 градуса.

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В Киеве ближайшие 10 дней будут опасными, так как будет стоять сухая и солнечная погода, а осадков с 8 по 15 июля не будет совсем. Дневная температура воздуха к концу недели поднимется до +30 +32 градусов, с понедельника станет еще жарче, до +33 +34 градусов. Ночью в столице ожидается от +19 до +24 градусов. 6 и 7 июля возможны кратковременные дожди и грозы.

Карта погоды в Киеве на 10 дней