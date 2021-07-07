Україну знову накриє аномальна спека: де температура підніметься до 35 градусів тепла

На сході країни найближчими днями очікується суха погода, з температурою до + 29 градусів вдень. У п'ятницю очікується підвищення температури до + 31 градуса і на вихідних буде жарко, +31 +33 градуси. З понеділка в регіон повернуться грози, які на пару градусів опустять температуру, але вже до 15 липня жителів східних регіонів знову накриє температурою в +35 градусів. Нічна температура повітря в ці дні прохолодою не сильно побалує, очікується від +18 до + 23 градусів.

Карта погоди в Харкові на 10 днів

Південні області грозами та дощами заливатиме до п'ятниці, а після – очікується суха і сонячна погода до 15 липня. Температура повітря на вихідних підніметься до + 29 градусів, але з понеділка знову опуститься до +27 +28 градусів. Вночі буде теж жарко, від + 20 до +23 градусів.

Карта погоди в Одесі на 10 днів

На півночі країни опадів не буде весь найближчий тиждень, а температура повітря знову почне підніматися. До кінця тижня очікується + 28 + 30 градусів. На вихідних + 30 +31 градус, а з понеділка синоптики прогнозують підвищення до +33 + 34 градусів. Нічна температура теж не відставатиме, очікується від +19 з підвищенням до +25 градусів. 12-14 липня можливі невеликі грози.

Карта погоди у Чернігові на 10 днів

Захід країни опиниться в зоні сухої та спекотної погоди вже з четверга, температура підніметься до + 29 градусів. На вихідних очікується до + 30 градусів. А з понеділка в регіон повернуться грози, і температура спочатку впаде до +27 +28 градусів, а потім знову підніметься до +31 градуса. Вночі очікується підвищення від + 17 до + 21 градуса.

Карта погоди у Львові на 10 днів

У Києві найближчі 10 днів будуть небезпечними, оскільки стоятиме суха і сонячна погода, а опадів з 8 по 15 Липня не буде зовсім. Денна температура повітря до кінця тижня підніметься до + 30 +32 градусів, з Понеділка стане ще спекотніше, до +33 + 34 градусів. Вночі в столиці очікується від +19 до +24 градусів. 6 і 7 липня можливі короткочасні дощі та грози.

Карта погоди в Києві на 10 днів