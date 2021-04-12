В Украину движется серьезное похолодание со снегом: дата

"В западную часть Украины надвигается серьезное похолодание. И даже такое серьезное, что есть высокая вероятность мокрого снега!" - предупреждает Наталка Диденко.

Между тем, 13 апреля практически повсюду в Украине будет теплая погода с +12+18 градусами, а на побережье морей, откуда тянет холодом - +9+12 градусов.

К тому же от Киевщины через Черкасскую область до Одесской области завтра "протянется язычок чуть более свежего воздуха".

Небольшие дожди, а иногда просто облачность, 13 апреля возможны на Севере, в Центре и на Юге.

"И - внимание! С запада Европы до наших западных областей начнет по-крокодильему подползать мокрый снег", - добавила Диденко.

Однако вероятнее всего это будет поздно вечером 14 апреля.

В Киеве завтра, 13 апреля, будет облачно, возможны незначительные осадки. Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах +12+14 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, где будет наихудшая погода в ближайшие несколько дней.

Скриншот: Прогноз погоды в Украине на 13-14 апреля (meteo.gov.ua)