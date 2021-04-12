В Україну суне серйозне похолодання зі снігом: дата

"До західної частини України суне серйозне похолодання. І навіть таке серйозне, що є висока ймовірність мокрого снігу!" - попереджає Наталка Діденко.

Тим часом, 13 квітня практично повсюди в Україні буде тепла погода з +12+18 градусами, а на узбережжі морів, звідки тягне холодом - +9+12 градусів.

До того ж від Київщини через Черкащину до Одещини завтра "протягнеться язичок дещо свіжішого повітря".

Невеликі дощі, а часом просто хмарність, 13 квітня можливі на Півночі, в Центрі та на Півдні.

"І - увага! Із заходу Європи до наших західних областей почне по-крокодилячому підповзати мокрий сніг", - додала Діденко.

Однак найімовірніше це буде пізно ввечері 14 квітня.

У Києві завтра, 13 квітня, буде хмарно, можливі незначні опади. Температура повітря у вівторок коливатиметься в межах +12+14 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, де буде найгірша погода у найближчі кілька днів.

Скріншот: Прогноз погоди в Україні на 13-14 квітня (meteo.gov.ua)