ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україну суне серйозне похолодання зі снігом: дата

Новость на русском → Понеділок 12 квітня 2021 13:57
В Україну суне серйозне похолодання зі снігом: дата Фото: Погода в Україні принесе похолодання зі снігом (РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро суттєво зміниться. Синоптики попереджають про насування холодного фронту з мокрим снігом, який найбільше зачепить західні області.

Про це розповіли синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

"До західної частини України суне серйозне похолодання. І навіть таке серйозне, що є висока ймовірність мокрого снігу!" - попереджає Наталка Діденко.

Тим часом, 13 квітня практично повсюди в Україні буде тепла погода з +12+18 градусами, а на узбережжі морів, звідки тягне холодом - +9+12 градусів.

До того ж від Київщини через Черкащину до Одещини завтра "протягнеться язичок дещо свіжішого повітря".

Невеликі дощі, а часом просто хмарність, 13 квітня можливі на Півночі, в Центрі та на Півдні.

"І - увага! Із заходу Європи до наших західних областей почне по-крокодилячому підповзати мокрий сніг", - додала Діденко.

Однак найімовірніше це буде пізно ввечері 14 квітня.

У Києві завтра, 13 квітня, буде хмарно, можливі незначні опади. Температура повітря у вівторок коливатиметься в межах +12+14 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, де буде найгірша погода у найближчі кілька днів.

В Україну суне серйозне похолодання зі снігом: датаВ Україну суне серйозне похолодання зі снігом: дата

Скріншот: Прогноз погоди в Україні на 13-14 квітня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики попередили про "сюрпризи" з погодою на Великдень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Погода на Великдень буде з "сюрпризами": синоптики оновили прогноз
Погода на Великдень буде з "сюрпризами": синоптики оновили прогноз