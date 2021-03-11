UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украину несется метель: какие области пострадают больше всего

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет метель в пятницу 12 марта. Сложная синоптическая ситуация со снегопадами, дождями и штормовым ветром будет в большинстве областей, однако не везде.

Прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По словам синоптика, сейчас в Украину движется мощная циклоническая система с атмосферными фронтами. Она перемещается из Западной Европы.

"Завтра, 12-го марта, атмосферный фронт принесет в большинство областей снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, на Западе - преимущественно дождь и мокрый снег", - прогнозирует Диденко.

А вот до Харьковской и Днепропетровской области влажная воздушная масса дойдет разве поздно вечером или уже 13-го марта.

Крым, Запорожская, Донецкая, Луганская области завтра от осадков воздержатся.

Синоптик также прогнозирует сильный, до штормовых порывов южный, юго-западный ветер.

Температура воздуха в течение дня пятницу будет колебаться около нуля, на Востоке до -3 градусов, в западной части постепенно потеплеет, до +4+7 градусов.

В Киеве 12-го марта погода также изменится. Синоптики прогнозируют сильный ветер, а днем "прискачет атмосферный фронт со снегом и мокрым снегом". Температура воздуха в столице 12-го марта будет колебаться около нуля.

А потепление Диденко прогнозирует на субботу-воскресенье.

Ранее синоптики дали неутешительный прогноз погоды на март.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода
Читайте также
Оттепель в Украине: на западе возможны затопления, в Карпатах предупреждают о лавинах
В Украину несется циклон с дождями, снегопадами и штормовым ветром
Прогноз погоды