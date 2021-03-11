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В Україну суне хуртовина: які області постраждають найбільше

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе хуртовину в п'ятницю 12 березня. Складна синоптична ситуація зі снігопадами, дощами і штормовим вітром буде в більшості областей, проте не скрізь.

Прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко в Facebook.

За словами синоптика, зараз в Україну суне потужна циклонічна система із атмосферними фронтами. Вона переміщується із Західної Європи.

"Завтра, 12-го березня, атмосферний фронт принесе у більшість наших областей сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на Заході - переважно дощ та мокрий сніг", - прогнозує Діденко.

А от до Харківської і Дніпропетровської області волога повітряна маса дійде хіба пізно ввечері чи вже 13-го березня.

Крим, Запорізька, Донецька, Луганська області завтра від опадів утримаються.

Синоптик також прогнозує сильний до штормових поривів південний, південно-західний вітер.

Температура повітря протягом дня п'ятниці коливатиметься поблизу нуля, на Сході до -3 градусів, у західній частині поступово теплішатиме, до +4+7 градусів.

У Києві 12-го березня погода також зміниться. Синоптики прогнозують сильний вітер, а вдень "прискаче атмосферний фронт із снігом та мокрим снігом". Температура повітря у столиці 12-го березня коливатиметься близько нуля.

А потепління Діденко прогнозує на суботу-неділю.

Раніше синоптики дали невтішний прогноз погоди на березень.

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