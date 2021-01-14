Украину снова начнет засыпать снегом: каким областям больше всего повезет

Погода в Украине в пятницу, 15 января, ожидается холодная и снежная. Температура воздуха начнет резко опускаться во всех областях, а снег будет идти в ближайшие сутки везде, кроме южных областей.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке снег будет идти ночью и днем, умеренный. Температура воздуха в ночные часы упадет до -8 -4 градусов, днем ожидается от -6 до -4 градусов.

В южных областях будет пасмурно, но без существенных осадков. Ночью ожидается до -6 градусов, днем от -4 до -1 градуса. В Крыму пройдет снег с дождем, ночью от 0 до -2 градусов, днем +2 +4 градуса.

Север страны накроет снегопадами, но умеренными. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах -10 -8 градусов, днем около -8 градусов.

В западной части страны температура воздуха будет самая низкая, ночью до -11 градусов, днем от -6 до -9 градусов. По прогнозу синоптиков, мелкий снег будет сыпать и ночью, и днем.

В центральных областях пройдет снег, местами умеренный. Ночью в регионе похолодает до -7 градусов, днем ожидается около -5 градусов.

В Киеве 15 января будет идти мелкий снег, ветер северо-западный. Ночью ожидается до -11 градусов, днем столбики термометров покажут около -9 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 15 января

Напомним, ранее мы писали о том, что на Украину надвигается мощный арктический циклон с сильными морозами.

А также рассказывали о том, что синоптики сообщили дату потепления в Украине.