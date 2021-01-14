Україну знову почне засипати снігом: яким областям найбільше пощастить

Погода в Україні у п'ятницю, 15 січня, очікується холодна й сніжна. Температура повітря почне різко опускатися у всіх областях, а сніг буде йти в найближчу добу скрізь, крім південних областей.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході сніг йтиме вночі та вдень, помірний. Температура повітря вночі знизиться до -8 -4 градусів, вдень очікується від -6 до -4 градусів.

У південних областях буде хмарно, але без істотних опадів. Вночі очікується до -6 градусів, вдень від -4 до -1 градуса. У Криму пройде сніг з дощем, вночі від 0 до -2 градусів, вдень +2 +4 градуси.

Північ країни накриє снігопадами, але помірними. Нічна температура повітря буде коливатися в межах -10 -8 градусів, вдень близько -8 градусів.

У західній частині країни температура повітря буде найнижча, вночі до -11 градусів, вдень від -6 до -9 градусів. За прогнозом синоптиків, невеликий сніг буде сипати й вночі, і вдень.

В центральних областях пройде сніг, місцями помірний. Вночі в регіоні похолоднішає до -7 градусів, вдень очікується близько -5 градусів.

У Києві 15 січня йтиме дрібний сніг, вітер північно-західний. Вночі очікується до -11 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть близько -9 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 15 січня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Україну насувається потужний арктичний циклон із сильними морозами.

А також розповідали про те, що синоптики повідомили дату потепління в Україні.