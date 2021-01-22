Украину начнет заливать дождями: ухудшение погоды совсем близко

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие выходные будет неравномерная. В субботу большинство областей успеет насладиться потеплением, хотя будет сильный штормовой ветер, а в воскресенье почти всю территорию страны накроет дождями, местами с мокрым снегом.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в субботу на востоке будет сухо, небольшая облачность и сильный штормовой ветер. Ночью в регионе от 0 до +2 градусов, днем ожидается от +3 до +5 градусов, местами до +6 градусов.

В южных областях без осадков, сильный ветер с порывами. Ночная температура воздуха составит от +1 до +5 градусов, днем прогреется до +7 +10 градусов, в Херсоне до +11 градусов. В Крыму сухо, облачно, ночью +2 +4 градуса, днем от +11 до +13 градусов.

На севере штормовой ветер, без существенных осадков. Ночью от -1 до +1 градуса, днем от +2 до +4 градусов.

В западных областях без осадков, небольшая облачность и сильный штормовой ветер. Ночная температура будет колебаться от -1 до +2 градусов, днем от +7 до +9 градусов, местами до +11 градусов.

В центральной части осадки не прогнозируются, сильный ветер. Ночью от -1 до +2 градусов, днем от +3 до +5 градусов.

В Киеве 23 января сухо, небольшая облачность, штормовой ветер. Ночью от -2 до 0 градусов, днем +2 +4 градуса.

Карта погоды в Украине на субботу, 23 января

В воскресенье, 24 января, на востоке страны сухо будет только в Харькове, Донецкой и Луганской области, в остальных – кратковременные дожди. Ночная температура воздуха составит от +1 до +4 градусов, днем от +5 до +7 градусов.

В южных областях будет идти дождь, ожидается сильный ветер. Ночью в регионе от +3 до +5 градусов, днем +7 +9 градусов. В Крыму также пройдет дождь, ночью +3 +5 градусов, днем +8 +10 градусов.

На севере сильный ветер, дожди. Ночью +2 +4 градуса, днем ожидается от +5 до +7 градусов.

В западных областях штормовой ветер с порывами, дожди во всех областях, местами с мокрым снегом. Ночная температура составит от +1 до +4 градусов, днем столбики термометров покажут от +4 до +7 градусов.

В центральной части страны будут идти дожди, сильный ветер. Ночью +2 +4 градуса, днем от +5 до +7 градусов.

В Киеве 24 января будет идти дождь, ветер юго-восточный со штормовыми порывами. Ночью от +2 до +4 градусов, днем от +5 до +7 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 24 января

Напомним, ранее мы писали о том, что часть областей на выходных начнет заметать мокрым снегом.

А также мы сообщали о том, что синоптик рассказал, где в Украине выпадет до полуметра снега.