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В Украину идут лютые морозы до -30: синоптик назвал дату

Автор: Людмила Жукова

В Украине ожидаются лютые морозы уже с 15 февраля. Температура воздуха на севере страны будет достигать - 30 градусов ниже нуля.

Об этом сообщил ректор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида "Радио Свободе".

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По его словам, эти сильные морозы все равно остаются в пределах нормы.

"В период с 15 по 18 февраля ожидается сильное похолодание, температура достигнет 25-30 градусов мороза в северных регионах страны. Но самая низкая температура зимнего периода в Украине - это минус 42 градуса по Цельсию, самая высокая летнего периода - это плюс 42", - сообщил Кульбида.

Синоптик отметил, что в последнее время продолжительность зимы в Украине существенно сократилась.

"Поэтому продолжительность зимнего периода существенно сократилась. Весна приходит где-то на две недели раньше своих средних многолетних сроков. Уменьшилось и количество дней с низкими температурами - в 3-4 раза, а количество летних дней с высокими температурами, наоборот, выросло в 2-3 раза", - отметил гидрометеоролог.

Кстати, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в начале календарной весны морозы утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.

"В Украине сейчас вполне нормальная погода для сезона. Ничего особенного, никакой аномалии нет. Погода соответствует предварительным расчетам и закономерностям воздействий планет солнечной системы. Предусматривалась и большое количество снега в феврале. Поэтому ждем сильные морозы", - рассказал Горбань.

Как мы ранее писали, Киев накрыла непогода, сколько она продлится и когда закончится.

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