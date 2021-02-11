В Україну йдуть морози до -30: синоптик назвав дату

За його словами, ці сильні морози все одно залишаються в межах норми.

"У період з 15 по 18 лютого очікується сильне похолодання, температура досягне 25-30 градусів морозу, в північних регіонах країни. Але найнижча температура зимового періоду в Україні - це мінус 42 градуси за Цельсієм, найвища літнього періоду - це плюс 42", - повідомив Кульбіда.

Синоптик зазначив, що останнім часом тривалість зими в Україні істотно скоротилася.

"Тому тривалість зимового періоду істотно скоротилася. Весна приходить десь на два тижні раніше від своїх середніх багаторічних строків. Зменшилася і кількість днів з низькими температурами - в 3-4 рази, а кількість літніх днів з високими температурами, навпаки, зросла у 2-3 рази", - зазначив гідрометеоролог.

До речі, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що до початку календарної весни морози вщухнуть, але справжнє тепло прийде тільки в травні.

"В Україні зараз цілком нормальна погода для сезону. Нічого особливого, ніякої аномалії немає. Погода відповідає попередніми розрахунками і впливів закономірностям планет сонячної системи. Передбачалася і велика кількість снігу в лютому. Тому чекаємо сильні морози", - розповів Горбань.